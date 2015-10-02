综述：美国9月就业增速料加快 令美联储距升息更近一步

2015年8月25日在旧金山拍到的图片。 REUTERS/Robert Galbraith

* 9月非农就业岗位料增加20.3万个

* 失业率预期将持稳在5.1%

* 平均时薪预期增加0.2%

路透华盛顿10月2日 - 美国9月就业人口增幅料明显，将彰显劳动力市场接近充分就业，可能推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年升息，年底前美联储还将召开两次议息会议。

劳工部定于周五1230GMT公布就业月报，几乎可以肯定该份报告将显示，美国经济增长力道足以在未来几个月推低失业率。

接受路透访问的分析师预期，9月美国非农就业岗位将增加20.3万个，从上月较为疲弱的就业增长展开反弹，尽管中国引领的全球经济放缓正损及美国经济力度。

“美国经济还是生机盎然的，”伦敦Fathom Consulting分析师Phil Lachowycz说道。

9月失业率料将持稳在5.1%，因为一些在艰困时期放弃求职的待业者料将重回劳动力大军。

但分析师预估当前经济只需每月增加约10万个工作岗位，就能赶上人口成长的脚步。这点很重要，因为高于该水准的新增就业岗位，假以时日将会推低失业率，并带动通胀升高的可能性。

“目前新增工作岗位的速度远高于该水准，”2000-2011年间曾任美联储首席经济学家的David Stockton表示。他预期美联储将会在12月升息。

**薪资料温和上升**

周五的报告料将显示，前几个月就业增长大幅上修，为就业市场再添紧俏迹象。

然而通胀仍旧迟滞，尽管失业率在过去一年急降，而美联储主席叶伦曾表示，要到对通胀回升很有信心时，美联储才会升息。

当前通胀率远低于美联储2%的目标，8月份年通胀率为0.3%。

薪资通胀压力几乎没有。美国9月份平均时薪可能仅增长0.2%，低于8月份0.3%的增幅。

9月份的就业增长料集中在服务业，部分原因在于中国带动下的全球经济放缓看来正在冲击到美国制造业。

美国制造业9月份的就业岗位增长可能为零。

不过，由于房地产市场走强，建筑业就业岗位可能有所增长。

但能源领域或将出现更多裁员，可能拖累采矿业的就业情况。油价在过去一年下跌近50%，令能源行业苦不堪言。(完)