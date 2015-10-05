综述：美国就业增长大幅放缓 经济成长力度受到质疑

2015年7月15日在旧金山拍到的招聘场景。 REUTERS/Robert Galbraith

* 9月非农就业岗位增加14.2万个

* 失业率持稳在5.1%

* 平均时薪按年增幅仅为2.2%

路透华盛顿10月2日 - 过去两个月美国雇主放慢招聘步伐，且9月薪资下降，重新点燃对经济增长是否足够强劲，能支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年底前升息的疑虑。

美国劳工部周五报告，上月非农就业人口增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。

这是逾一年来最小两个月增幅，可能引发市场担忧，中国引领的全球成长放缓已开始抑制美国经济的增长势头。

“你无法粉饰这份报告，”Wells Fargo Funds Management的资产组合策略师Brian Jacobsen表示。

就业增长疲弱让华尔街倍感意外，美股急跌。美元也走软，美国公债收益率回落。

对利率期货的押注显示，投资者认为12月升息的机率仅为27%，低于就业报告公布前的44%。

“这份疲弱的报告，加之全球其他地区传来的一些坏消息，12月升息的机率大大降低，”RBC Capital Markets的分析师Tom Porcelli表示。

投资者认为美联储在10月稍晚举行的政策会议上升息的机率基本为零。

美国制造业已经感受到全球经济降温带来的阵阵寒意，劳工部数据显示，该行业就业岗位上月减少9,000个，8月减少1.8万个。

“毫无疑问，全球其他地区的发展状况已开始影响到美国经济，”白宫经济顾问委员会主席福尔曼告诉CNBC。

近期的就业增长步伐应该足以压低失业率，因每月只需增加10万个岗位就能满足就业人口增长的需要。

但失业率持稳在5.1%。失业率是根据另一项对家庭的调查得出的，调查显示，上月35万人退出就业大军，且就业人数也减少。

就业参与率降至62.4%，为1977年以来最低。

平均时薪9月下降0.01美元，至25.09美元，同比增幅仅为2.2%，今年到目前为止基本都保持类似增幅，反应通胀压力不大。

报告中也有一些美联储主席叶伦可能乐见的亮点。叶伦上周曾表示，经济表现良好，足以支持在年内升息。

目前打零工，但希望增加工作时间的劳动力人数9月减少44.7万，至600万。

叶伦曾暗示，这部分劳动力人数高企暗示就业市场仍存在一些隐藏的闲置，这部分闲置在失业率数据中并未得到反应。美联储密切关注的、包括这部分劳动力在内的广义失业率降至10%，为2008年5月以来最低水平。

接受路透调查的分析师预计，9月就业岗位增长20.3万个。

经修正后，7、8两月的就业岗位增幅总计较前值减少了5.9万。

另一个疲弱的迹象是，平均工时上月减少0.2%，可能暗示9月美国经济的多个领域都表现不佳。

美国经济的最大拖累之一是商品行业，该行业放缓部分是因中国需求减弱。

油价过去一年骤降了近50%，包括能源行业在内的美国矿业就业岗位上月减少1万个，连续第九个月下降。(完)