美国9月聘雇有望回暖 失业率料持稳

2014年9月16日在丹佛拍到的招聘者(上)与应征者的谈话场景。 REUTERS/Rick Wilking

* 9月非农就业人数预计增加21.5万

* 失业率料持稳在6.1%

* 平均时薪预计增长0.2%

路透华盛顿10月3日 - 美国雇主9月料增加聘雇，失业率预计持稳在六年低点，这可能巩固对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2015年中段升息的预期。

路透调查的分析师预计，美国9月非农就业人数增加21.5万人，失业率仍为6.1%。

8月非农就业增幅下滑，但一系列强劲的零售数据和工厂经理人的乐观情绪显示经济活力水平达2007-09年经济衰退前以来高点。

“我们注意到谨慎乐观情绪。企业目前的聘雇意愿很高，即使它们库存尚未减少，”CohnReznick分析师Patrick O'Keefe表示，他曾在美国劳工部任职。

美国劳工部将在周五1230GMT发布月度就业报告。该报告通常为全球金融市场奠定基调。

9月出现了部分经济活动降温的信号，但分析师将此解读为增速稍缓而非大幅减速。例如，9月制造业活动增长放慢，但扩张速度仍接近三年高位。

多数分析师预计第三季经济增长年率在3%左右，远高于过去两年的平均增速2.2%。

不过经济增长和招聘活动稳健，也不足以让美联储提前开始升息。

美联储部分官员近几周表示，对通胀仍然过低感到担忧，这意味着经济中的闲置情况仍然严重。这令就业报告中的薪资指标更加重要。

“在我们看来，薪资状况比招聘岗位重要得多，”加拿大皇家银行分析师在客户报告中写道。

路透调查显示，9月平均时薪料增长0.2%，与八月相同。平均每周工时或连续第七个月持平于34.5个小时。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫； 审校 高琦/王洋)

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