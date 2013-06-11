美国企业招聘前景乐观 全球范围则不确定--万宝盛华

路透纽约6月11日 - 据全球人力资源服务巨头万宝盛华(Manpower)(MAN.N)的调查，下个季度有招聘计划的美国雇主数量创2008年第四季以来最高。

万宝盛华周二公布的季度调查显示，由于消费者需求并不强劲，全球多数雇主对7-9月季度的招聘计划并不确定。不过调查也有亮点，即美国和欧洲部分地区的雇主感到谨慎乐观。

“如果从全球角度来看，整体的感觉是肯定有挑战，”万宝盛华首席执行官Jeff Joerres表示。但他表示，雇主对全球经济前景比以往更加乐观。

万宝盛华调查了42个经济体，发现31个国家和地区的雇主计划下个季度新聘人手。西班牙、希腊和美国等17个经济体雇主的招聘意愿较上季增强。

四个经济体的招聘意愿维持不变，而包括法国、中国和印度在内的21个经济体的招聘意愿下滑。

美国劳工部周五表示，美国上个月新增就业岗位17.5万个。失业率则升高至7.6%。

该报告指出，美国经季节调整的聘用前景指数较前一季小升了1点至正12。该前景指数是衡量增加就业岗位的企业和减少就业岗位的企业之间的差值。万宝盛华的指数是一种方向性指标，而不是用来预测就业岗位的增幅。

万宝盛华表示，此为连续第二季在50州、华盛顿特区及波多黎各自治邦的雇主都表示有正向的聘雇计划。

Joerres表示，在美国建筑业，每四名雇主就有逾一名表示，他们将会从7月开始的当季增聘人手，这是全球经济衰退以来最好的展望。对房市来说，这是正面的迹象。

该报告并指出，在欧洲，聘雇活动陷入泥淖，雇主益发感到不确定性。

多数亚太地区聘雇前景疲弱，尤其是印度，对其聘雇前景的预期是自从万宝盛华在八年前把印度加进调查以来的最弱表现。(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 石冠兰/王冠中)

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