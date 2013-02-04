美国能源部长朱棣文宣布将辞职

中芬两国将提升双向投资水平 推动双边贸易平衡增长--联合声明
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透华盛顿/洛杉矶2月1日（记者 Ayesha Rascoe/Nichola Groom） - 美国能源部长朱棣文2月1日宣布将会辞职，他任职期间曾因一些大规模政府投资失败而遭到诟病。
随着朱棣文、美国环境保护署（EPA）署长及内政部长相继辞职，奥巴马需精心组建一支新的团队来应对环境改变问题。
对于环境变化威胁，奥巴马曾称这将是他第二届总统任期优先考虑的问题，他还在上月的就职演讲中重点提到了该问题。
据悉，能源部长职位的潜在竞争者包括华盛顿州前州长葛瑞格华（Christine Gregoire）、科罗拉多州前州长里特（Bill Ritter）及斯坦福大学教授、克林顿政府时期在能源部工作过的前谷歌气候变化业务高管Dan Reicher。
分析人士称，奥巴马可能选一位拥有商业经验或政治影响力的人接替能源部长职位，以便抑制国会对能源部清洁能源支出的批评之声。
朱棣文称，他可能会留任到2月底，以协助继任者过渡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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