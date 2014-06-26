《分析》扭转情势还是象征意义居多？美国允许凝析油出口引发热议

美国方面，政府澄清出口规定的消息，受到已在墨西哥湾运营或正在搭建稳定化设备企业的欢迎。

“这将改变整个凝析油营销的版图，”德克萨斯州企业Howard Energy Partners的商业和业务开发高级副总裁Josh Weber称。该公司正在德州科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)附近的Eagle Ford页岩地区，建造一座日产能达1万桶的稳定装置。

业内高层主管称，政府澄清出口规定--表示允许经过最低炼化的凝析油出口，可能推高凝析油价格，并提振这个此前缺乏良性需求的市场。

**或许又是空欢喜一场？**

其他部分人士则不那么确信这能扭转情势，因为可能出口的数量偏低，而投资稳定化设备的成本可能又很高。

“你可能要在分裂和分离设备上投入重金，但有可能在未来某个时刻亏损，而当真决定(全力)出口时又可能陷入困境，”战略与国际研究中心(CSIS)的能源和地缘政治专家Frank Verrastro称。

不过摩根士丹利分析师称，即便这样，但Pioneer开始创造性地打开市场，表明可能有其他目前还没料到的机遇存在。

“Pioneer成功说服当局承认经过轻度加工的凝析油属于炼制油品，表明当局正在思考原油出口问题。”(完) (编译 蔡美珍/郑茵/许娜；审校 张若琪)