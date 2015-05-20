更正-《焦点》美国能源业投资的新面孔：对冲基金及私募股权业者

(更正：因译文有误，正文第六段改为“能源资产跌幅已超过50%”，非“油价跌幅已超过50%”。第七段改为“能源产业可能洗牌”，“油市可能将暴跌”)

路透休斯顿5月20日 - 美国石油企业目前仍然饱受原油价格大跌之苦，但难以想像的是，该行业竟能从对冲基金和私募股权企业引进一波新投资，这是对冲基金和私募股权业者首次涌入能源市场，押注这个行业景气回升。

这些新进场者被休斯顿经验丰富的交易掮客戏称为“能源业观光客”，他们向能源股票和债券砸下数以十亿美元资金，给若干家企业带来生机；几个月前这些能源企业被较大竞争对手、以及不良债券暨重组专家视为是潜在目标。

“从不涉足能源企业的全面型基金来了，”能源投资银行业者Michael Ames本月在一次油气高管会议上称。

汤森路透数据显示，今年以来，40家油企企业发新股筹资187亿美元，35家企业在前四个月发行264亿美元债券。发行新股规模为至少15年来最高，债券发行也可能创三年最高。

Ames估计，私募股权企业过去六个月筹措专门用于投资能源行业的资金约350亿美元。

投资者表示，由于利率位于纪录低点，股指接近历史高位，能源资产成为少数存在可观的上行潜力的行业之一，因为在油市重挫的那段时间，能源资产跌幅已超过50%。

不过业内资深人士对于过去的挫败经验仍谨记在心，担忧美国原油从3月中起回升34%至每桶接近60美元的涨势可能无法持续。有些人也指出，债市与股市估值暗示油价应介于85-90美元区间，并警告如果油价走势停滞，能源产业可能洗牌。

“这个体系内的资金已太过浮滥，”一家私募股权投资公司的一名主管表示，这家公司长期持有石油业资产，但目前持观望态度。“目前的走势不切实际。”

他与其他人士质疑这些新进投资者是否具备完整评估石油业投资风险的能力。这位经理人回想起前一阵子一名投资者向他请教，请他解释油田面积价值的计算方式。“那就像在高球大师赛登场，然后向人讨教怎么打高尔夫球，”他表示。

**后市走势如何？**

由于资金充裕使得许多公司维持运作，不存在资本紧张的问题，所以交易很少。如果出现资金短缺，就会迫使这些公司出售家当。“大家都在买，没有人卖，”休斯敦的经纪商这样描述并购市场。

今年稍早，一些律师和专业基金公司的经理人预计，若石油行业营收下降及融资收紧，将迫使数十家高负债企业剥离资产或被收购。

实际上，据 www.BankruptCompanyNews.com 对上市公司的追踪调查发现，自从原油价格2014年6月开始下跌以来，只有四个拥有美国陆上油田的较小勘探开采企业申请破产，远低于2008-09年危机时期的申请破产数量22家。

差别在于，全球金融危机期间企业信贷市场承压，而如今资金不断流入该行业，主要通过发行新股和发债。