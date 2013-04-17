洛克希德马丁将在海南近海建发电厂 利用海水温差变化发电

路透华盛顿4月16日（记者 David Alexander） - 美国国防承包商洛克希德马丁(LMT.N)周二宣布，计划建造一座利用海水温差变化发电的绿色能源发电厂。这将令利用海水温差变化发电这一早在130年前就出现的设想向商用化迈出一大步。

洛克希德马丁周六与华彬集团（Reignwood Group）在北京签署协议，双方将建造一座10兆瓦的近海发电厂，为海南一个新的豪华度假地供电。该发电厂将使用海洋热能转换（OTEC）技术。

“这将是迄今所建的最大的OTEC发电厂。我们相信，这是首个已签署的此类协议，以打造一座规模大至足够向一个社区供电的近海OTEC发电厂，”洛克希德马丁任务系统和培训部门（Mission Systems and Training）副总裁Dan Heller说。

10兆瓦发电厂的发电量可供数千户家庭使用，将是OTEC技术应用的一大进步。专家称，这将为建造能支撑小城市用电的100兆瓦发电厂做铺垫。

洛克希德马丁以战斗机和导弹制造业务闻名，但该公司长期以来一直也在从事其他领域的业务。该公司上月表示，找到了一种低能耗海水脱盐的方法。

洛克希德马丁称，与华彬集团签署的上述协议，可创造至少1,000个工作岗位，其中多数在美国，同时还会带动兴建更多发电量介于10-100兆瓦、潜在价值达数十亿美元的OTEC发电厂。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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