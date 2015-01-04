美股展望：能源股新年或见新希望 投资人观察反弹时机

（更正）综述：台湾比香港更爱人民币？（5月5日）
路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
路透纽约1月2日 - 去年对美国能源股来说是噩梦般的一年，2015年第一个交易日暗示油价将持续走弱，因此投资者开始考虑能源板块何时能展开反弹。
2014年第四季原油价格大跌42%，对企业利润的影响如何，尚不得而知，但预估显示情况相当严重。根据汤森路透数据，2014年第四季能源股获利下滑19.6%；10月1日时的预估则认为，获利成长6.4%。
尽管预估很悲观，但分析师认为，股价大幅下滑意味着，部分投资人已经开始伺机买进。
“获利下滑并不完全出人意料，如果你之前没有这方面的曝险，现在就是入手的好时机，”富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)资深股市分析师Scott Wren表示。该公司对能源股的评级为表现与大盘一致(equal weight)，“市场已经对坏消息有所防备。”
尽管上年最后三个月表现疲弱，投资者并没有逃离能源股。据汤森路透旗下的理柏(Lipper)追踪的85支能源基金显示，截止11月底的五周资金连续净流入，规模超过35亿美元。
圣安东尼奥市的U.S. Global Investors Inc交易商主管Michael Matousek，是买家之一，他表示“因为这些股票目前正是价格便宜的时候”，他增加了曝险部位。
Matousek指出，能源股此轮跌势并不均匀。Denbury Resources (DNR.N)和Noble Corp(NE.N)是去年标准普尔500指数成分股中表现最差的其中两支，市值腰斩。不过大型综合性油气公司等个股的跌势并没有那么惨烈。艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)2014年跌去 8.6%，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下挫约10.2%。
Linn Energy LINE.O和Civeo Corp(CVEO.N)本周发布了预警，两家均指油价下滑导致产量降低。
目睹过股市下跌、并对企业负债过高感到担心的投资者，可能会押注实力较弱的企业被大公司吞并。能源行业在11月已经达成一笔大交易，油服公司哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)同意以350亿美元收购同业贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)。
“并购交易可能开始出现，实力较强的企业吃掉小公司是明智之举，”Matousek指出。“大公司手头资金充裕，如果他们难以实现自体成长，完全可以利用这些资金来发展壮大。”
虽然能源类股被视为具有较大的逢低买入价值，但其中的风险也更高。供应过剩问题已重创油价，且仍未显露缓和迹象。
“该类股中有一些跌幅已足够大，”纽约Fusion Analytics投资副总裁Joshua Brown表示。“高派息的大企业可能已跌得够多，但小企业呢？恐怕跌势还没有完。”(完)
(编译 陈宗琦/孙茉莉/徐文焰；审校 郑茵/张荻)
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