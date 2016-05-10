焦点：美企上调财测 笼罩三个季度的获利下滑阴霾或将消散

路透纽约5月9日 - 过去三个季度美国企业利润衰退重压大型股，如今随着一抹亮色驱散阴霾，这种影响可能在减弱。

据汤森路透数据，以企业公布未来数月业绩预期来看，提高预期与降低预期的企业数量之比达到2011年以来最健康的水准。

科技和医疗保健行业的势头最好，他们的预期比多数分析师的看法乐观得多，其中包括Adobe(ADBE.O)、Stryker(SYK.N)和Baxter International(BAX.N)等。但不只是这些公司。

此外，辉瑞(PFE.N)等公司也指出受益于美元跌势。近几个季度美元上涨，成为美国跨国企业获利最主要的拖累因素之一。辉瑞上周调升全年财测。

但也有一些大型企业调降获利预估，其中最引人瞩目的当属苹果(AAPL.O)，其逊于预期的营收预估尤其令人担心，因为苹果是标普500指数最大的成分企业，对市场产生的影响可能较大。

但整体企业表现增强了分析师对于获利衰退将在第一季见底的看法。标普500指数成分股企业第一季获利料下滑5.5%。

“我们认为人们对获利过于悲观，我们目前更接近获利衰退尾声而非伊始，”Richard Bernstein Advisors首席执行官兼首席投资官Richard Bernstein称。

“这并不是说获利将急速增长...但现在的情况比之前要好，这也就是你现在为何会看到一些资金轮动到更具周期性的股票上。”

例如，去年表现最差的类股--标普能源类股.SPNY今年迄今上涨7.4%。

分析师仍预计，标普500指数成分股企业获利将下滑3.3%。但降幅小于上季，而且将逆转自2015年第三季开始的获利降幅不断扩大的势头。

所谓的获利衰退指的是企业获利至少连续三个季度同比下滑。获利衰退已经让股票更加昂贵。

标普500指数.SPX相较其成分股未来12个月预估获利的市盈率约为16.7倍，高于15倍左右的长期均值。看涨投资者寄望获利回升将让股价更具吸引力。

诚然，大部分公司对第二季的财测低于分析师预估。这是通常现象，如此设定一个较低的门槛能让业绩更容易超出预期。

第二季至今，44家公司的财测低于分析师预估，21家高于预估，负面财测与正面财测之比为2.1比1。汤森路透数据显示，以财报季可比时点看，第一季该比例为4.7比1。

Commonwealth Financial投资总监Brad McMillan表示，美元疲软以及油价反弹应在很大程度上有利于预估。

“我想大家都意识到世界终究不会走向末日。有理由展望更加乐观的前景，”他说。(完)