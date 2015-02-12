美国实验室计划研究美西北地区“牛奶雨”的来源

路透俄勒冈州波特兰2月11日（记者 Courtney Sherwood） - 位于华盛顿州的两家实验室官员周三称，他们实验室科学家计划化验西北地区降下的不同寻常的“牛奶雨”，希望准确地找出其来源。

美国华盛顿州和俄勒冈州周末大幅降下粉尘状雨水，即所谓的“牛奶雨”，在汽车车身蒙上一层粉末状残留物。

西北太平洋国家实验室和本顿清洁空气机构的官员们称，已采集了“牛奶雨”样本。

西北太平洋国家实验室的科学家们称，他们认为“牛奶雨”可能是来自日本一个火山喷发出的火山灰。但本顿清洁空气机构则称，他们的科学家认为俄勒冈州中部地区的灰尘是罪魁祸首。

不管“牛奶雨”来自哪里，官员们称认为它不具有任何危及健康的风险。本顿清洁空气机构的常务董事Robin Bresley Priddy称，在“牛奶雨”降下时，空气监测站并未监测到任何异常。

“我们没有任何理由认为出了问题，也没有任何理由需要小心。你可能需要的是用水而不是用手来冲洗汽车，不要碰触和吸进它，”她补充道。（完）

编译：高良萍 发稿：王琛

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