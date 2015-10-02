汽车产业：美国将尾气检测欺诈调查扩大至大众以外的厂商--金融时报

路透10月2日 - 金融时报报导称，美国监管机构揭发大众(福斯/Volkswagen)汽车 在尾气排放测试中造假后，调查范围将扩大至宝马 、克莱斯勒、通用汽车 、路虎(Land Rover)和奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)生产的20几种柴油轿车，调查这些厂商是否存在类似的欺诈问题。

金融时报援引其看到的一份文件称，美国国家环境保护局(EPA)将调查至少28款柴油车型，以判断排放测试欺诈仅限大众一家，还是在业内广泛存在。