汽车产业：美国将尾气检测欺诈调查扩大至大众以外的厂商--金融时报

美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透10月2日 - 金融时报报导称，美国监管机构揭发大众(福斯/Volkswagen)汽车 在尾气排放测试中造假后，调查范围将扩大至宝马 、克莱斯勒、通用汽车 、路虎(Land Rover)和奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)生产的20几种柴油轿车，调查这些厂商是否存在类似的欺诈问题。
金融时报援引其看到的一份文件称，美国国家环境保护局(EPA)将调查至少28款柴油车型，以判断排放测试欺诈仅限大众一家，还是在业内广泛存在。
该报还援引了解此次调查的EPA高官称，EPA将是首先检测每种车型的一辆旧车，若发现可疑情形将扩大调查范围。（完）
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。