美国能源：美国国家环境保护局称将下调生物燃料目标，炼油厂或受益

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透华盛顿8月6日 - 美国政府周二表示将降低2014年的可再生燃料目标，此举可能一定程度上安抚炼油厂对于合规成本的忧虑。玉米乙醇等可再生燃料可以混入汽油使用。
美国国家环境保护局(EPA)还给予炼油厂更多时间，以满足2013年的再生能源配额。
可再生燃料目标在不断提高--预估值从2014年的181.5亿加仑增至2022年的360亿加仑。EPA周二称2014年将达到混合瓶颈。
还不清楚燃料市场能在多大程度上得到缓解。EPA的2014年目标的细节将于9月某个时候发布。2013年的总体目标仍保持不变。
推迟逾8个月的2013年目标于周二发布，将要求总计165.5亿加仑生物燃料用于美国今年的混合汽油和柴油供应，高于去年的目标152亿加仑。
炼油厂将获得额外的四个月时间来满足2013年的目标，截止期限延长至2014年6月30日。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。