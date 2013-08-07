美国能源：美国国家环境保护局称将下调生物燃料目标，炼油厂或受益

路透华盛顿8月6日 - 美国政府周二表示将降低2014年的可再生燃料目标，此举可能一定程度上安抚炼油厂对于合规成本的忧虑。玉米乙醇等可再生燃料可以混入汽油使用。

美国国家环境保护局(EPA)还给予炼油厂更多时间，以满足2013年的再生能源配额。

可再生燃料目标在不断提高--预估值从2014年的181.5亿加仑增至2022年的360亿加仑。EPA周二称2014年将达到混合瓶颈。

还不清楚燃料市场能在多大程度上得到缓解。EPA的2014年目标的细节将于9月某个时候发布。2013年的总体目标仍保持不变。

推迟逾8个月的2013年目标于周二发布，将要求总计165.5亿加仑生物燃料用于美国今年的混合汽油和柴油供应，高于去年的目标152亿加仑。