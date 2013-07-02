美国努力平息欧洲对监控计划的愤怒

路透达累斯萨拉姆7月1日(记者 Jeff Mason/Mark Felsenthal) - 媒体对美国网络监控计划的报道令欧洲盟国感到受辱，美国总统奥巴马周一试图作出安抚，称全世界所有情报机构都有类似做法。

欧盟要求美国对德国媒体的报道作出解释，并称如果报道属实，这种监控行为令人震惊。德国《明镜》周刊日前报道称美国对欧盟机构实施了监控。

法国总统奥朗德表示，媒体报道的行动是不能容忍的，此事可能会影响美国与法国及欧盟的关系。他说：“我们希望此事能尽快停止。”

奥巴马承诺提供欧洲盟友要求的一切与间谍指控相关的信息，并称华府还在对这些指控进行评估。他正在坦桑尼亚进行访问。

“不仅仅是我们，每个情报机构，包括所有的欧洲情报机构和每个亚洲情报机构，只要有情报机构的地方，它们都会去做一件事：通过《纽约时报》或者NBC新闻等媒体之外的渠道，更好地了解世界，了解世界各国正在发生的事。”

“如果不是这样，那么情报机构就完全没用。我可以向你保证，在结束与欧洲领导人的会晤后，欧洲各国有人至少对我今天的谈话内容很感兴趣，这就是情报机构如何运行的。”

美国国务卿克里也表示，美国不是唯一使用“大规模行动”来维护安全的国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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