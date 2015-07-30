美国称欧盟应在南中国海争议上更强力地表态支持美国

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月29日 - 美国周三罕见地敦促欧盟应在美国与中国围绕南中国海进行人造前哨建设和军事化的争议中更强有力的支持华府。

美国国防部主管南亚及东南亚事务的副助理部长希尔莱特（Amy Searight）称，华府欢迎欧盟有关南中国海领土争议应以和平方式解决以及应尊重国际法的呼吁。

但在华府呼吁南中国海各声索国暂停填海造地活动时，美国和欧盟却存在“某些策略上的差异”；中国反对美国的这一主张。

“若欧盟能在支持这些原则的时候态度更明确一些，那将会有所帮助，”她在美国战略与国际研究中心（CSIS）举办的一场有关美国和欧盟东亚政策的讨论会上表示。

“一个稍微更前倾的策略，譬如支持暂停进一步填海造地和军事化活动的概念，将会是非常有帮助的。”

美国负责东亚事务的副助理国务卿福克斯（Michael Fuchs）称，需要减少南中国海发生冲突的风险。

“这是……当我们看到令人担忧的活动时大声表态的问题，”他说道。（完）