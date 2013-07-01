德媒爆料欧盟机构遭美监控 欧盟要求美方解释

路透布鲁塞尔/柏林6月30日（记者 Ben Deighton/Annika Breidthardt） - 欧盟已要求美国就德国《明镜》周刊（Der Spiegel）报道所称的美国监控欧盟机构一事作出解释，并就所谓的监控活动以异常强烈的措辞与美国对质。

欧盟委员会一位女发言人周日表示，《明镜》周刊报道称美国情报机构对欧盟在华盛顿、布鲁塞尔及联合国的办公室进行监控，欧盟已就此事联系华盛顿及布鲁塞尔的美国相关机构。

“我们立即联系了华盛顿特区及驻布鲁塞尔的美国相关机构，并就媒体报道与他们对质，”该发言人说道。

“他们表示正在核实昨日（媒体）发布消息的正确性，并会向我们作出反馈，”该发言人在声明中称。

《明镜》周刊周六在其网站报道称，根据最新获得的美国监控项目文件，美国国家安全局（NSA）曾在欧盟办公室安装窃听装置并进入欧盟内部电脑网络。欧盟政客对此表示愤怒。

该周刊周日又报道称，美国情报机构一个月对德国的监听多达5亿次，当中包括窃听电话、查看电子邮件和短信，美国还将德国列为与中国类似的攻击目标。

美国“棱镜”监控项目经美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登爆料而大白于天下，令全球就如何平衡个人隐私权和国家安全的关系展开热议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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