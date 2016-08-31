焦点：法国称将要求中止TTIP谈判 达成协议的前景蒙阴

图为2013年资料图片，显示欧盟-美国贸易谈判期间的欧盟和美国旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

路透巴黎/布鲁塞尔8月30日 - 法国周二的表态给欧盟与美国达成自由贸易协议的前景带来重大疑虑。本来德国国内就对该协议持反对态度，且美国民众对此的疑虑也不断升温。

美国和欧盟原本正式承诺在美国总统奥巴马1月任期届满之前达成跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)，但随着美国和欧盟国家大选临近，以及英国6月公投决定退欧，达成协议的希望越来越渺茫。

“一切都在变化。在这种形势下，它(协议)不会达成，”荷兰智库Clingendael高级研究员Peter van Ham表示，他撰写的论文“TTIP已死，跨大西洋贸易万岁”于周二发表。

法国贸易部长Matthias Fekl表示，他将在下个月欧盟成员国贸易部长会议上要求中止TTIP谈判。此前德国经济部长加布利尔周末时说TTIP谈判“实际上已经失败”。

观察人士称双方正在回应公众对协议的质疑，批评人士称该协议将会降低环境和食品标准，并可使外国跨国公司挑战政府政策。

阻止TTIP的活动在德国和奥地利尤为声势浩大，TTIP的支持者则称部分国家最可能从美国贸易增长中获益，而这两国就在其中。

在美国，奥巴马出声支持TTIP，称其会刺激经济增长。但公众的负面意见日渐增多，共和党总统候选人特朗普则将对国际贸易协议的攻击变成其选战的基础，称这些协议将减少美国就业机会。

担任美国国务卿时曾支持自由贸易的民主党候选人希拉里现在也后退一步，并对贸易协议是否压低美国薪资水平提出质疑。

**法国和德国大选将至**

德国外交部长史坦迈尔是德国社会民主党成员，周二敦促外交官和商业领袖对助长反对自贸协议的反全球化论调进行回击。

法国和德国明年将举行大选，而政界人士强烈地意识到，TTIP无益于赢得选举。

博德曼(贝塔斯曼)基金会调查显示，4月时仅有17%的德国人认为TTIP是件好事，远低于两年前的55%。

“或许有经济上的理由，但大家都在争取选票，如果你支持TTIP，就会失去选票，”Van Ham并称，自由贸易可能带来的任何好处都将是两三年后的事。

支持TTIP的人认为，这个协定可能给每个经济体带来1,000亿美元的提振，在中国和新兴市场增长及消费放慢造成的经济不确定性之际，该协定能够创造就业岗位。欧盟领导人6月在一场峰会上对TTIP谈判给予支持。

美国白宫发言人欧内斯特在华盛顿与记者讲话时承认，该协定还有“许多方面”的问题尚未解决，但表示美国贸易代表弗罗曼将到访欧洲以推动谈判进展。

“我期待当他9月中访欧时，他们将进行实质性讨论，希望能将取得更多进展，”欧内斯特说。

然而，三年的磋商都未能解决多项歧异，包括欧盟方面希望的公共部门采购和保护来自特定地区食品的规定，及美方要求的对服务业更大程度准入和农产品要求。

“事实上并没有实质改变。两年来多数时间都在原地打转，”总部在布鲁塞尔的智库ECIPE主管Hosuk Lee-Makiyama表示。

**英退疑虑**

欧盟贸易主管Cecelia Malmstrom对记者表示，协商并未失败，且许多欧盟国家已表示，他们仍支持TTIP。

这些国家包括意大利在内，该国的贸易和工业部长曾表示，对意大利出口商来说，协商出结果是很重要的。

Malmstrom并表示，9月暂停谈判没有道理可言，因为双方仍有可能在监管合作方面取得进展、就汽车业等产业至关重要的标准达成一致，而且就算今年未能敲定协商，奥巴马的继任者也可能会结果这项任务。

弗罗曼曾表示，英国脱欧将会影响TTIP，因为英国消耗掉了美国对欧盟出口商品的四分之一。

贸易分析师表示，美国可能在准备结束贸易谈判。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)周二对大使们表示，谈判“陷入僵局”且“失去平衡”，料想该协议能在奥巴马任内敲定是痴心妄想。

“很快就会在相互指责中划下句点，”Lee-Makiyama表示。“但贸易谈判从来不会真的结束。它们只是进入评估阶段。”(完)