全球贸易：美欧自由贸易谈判终于启动,目标为2014年底达成协议

**敏感问题**

然而，许多贸易专家认为谈判可能持续到2015年，中间可能需要换好几口气才行。

美国与欧洲之间的关税相对较低，因此谈判将主要集中于减少和避免如农业、汽车、化工产品和制药领域中的法规障碍。

“双方都有敏感问题需要处理。但我们认为若能达成全面而广泛的协定，将带给我们一个最佳机遇，完成我们此前无缘达到的目标，”傅洛曼表示。

谷歌 和Facebook 等美国企业也希望美国政府能解决欧盟在隐私与数据保护法规上的问题。这些规定使得上述公司在欧盟市场开展云端计算、社交媒体、移动应用程序和其他互联网服务业务时落居下风。

但是这个任务因美国国家安全局(NSA)的监控计划曝光变得更加复杂。NSA从多家互联网公司获取用户数据，用于甄别可能威胁美国安全的信息。

“这让棘手的谈判难上加难，”美国政府智库彼得森国际经济研究所高级研究员Jeffrey Schott表示，尽管达成全面共识的好处很多，双方也倾向于达成协议。

同时，谈判背后蠢蠢欲动的还有牵涉数十亿美元的全球最大贸易争端--波音 与其欧盟竞争对手空中客车(空中巴士/Airbus) 在政府补贴上的纠纷。双方还在世界贸易组织(WTO)的争端和解机制里角力。

Schott认为双方应尽快“私下”解决争端，而不是继续在WTO打得不可开交。否则，美国和欧盟可能会一边磋商免除双方关税和消除贸易障碍，一边还向对方商品施加惩罚性关税。(完) (编译 朱晓军/李春喜；审校 沈以文)