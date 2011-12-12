美军高官担心欧元区危机波及效应

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透华盛顿12月9日电(记者 Phil Stewart)---美军参谋长联席会议主席登普西(Martin Dempsey)周五表示，他认为欧元区面临巨大风险，并称，若欧元区崩溃，可能对五角大楼造成严重影响，甚至威胁到其武器项目。
登普西称，他近期与美联储主席伯南克进行了两个小时的会晤。
登普西在华盛顿智库大西洋理事会(Atlantic Council)举办的活动上指出："欧元区面临巨大风险。"
"我知道，他们已经采取了一些措施，17个成员国试图在货币和财政政策上加强协调，我认为这是正确的，但至少我眼下还不能确定，这是否真能把它们凝聚在一起。"
登普西坦承自己不是经济专家，而作为参谋长联席会议主席，如此广泛地谈论经济问题也是相当罕见的。
登普西暗示，他担心欧元区崩溃对美军带来的风险，提到了欧元区动荡和解体的风险。
他未详细阐述对欧元区国家动荡的担心，但专家提到万一欧元区解体，可能出现骚乱、供应短缺和银行挤兑等局面。
登普西谈到了F-35联合攻击战斗机，这是美国与英国和意大利等共同开发的武器项目。
他指出，如果欧洲危机严重到一定程度，该项目的欧洲合作夥伴可能会调整该项目投入。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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