美国将预先在波罗的海及东欧国家部署坦克及其它军事设备

路透塔林6月23日（记者 Phil Stewart/David Mardiste） - 美国国防部长卡特周二称，美国将预先在东欧及中欧部署坦克、炮弹以及其它军事设备，以安抚因俄罗斯干预乌克兰而惶惶不安的北约盟国。

卡特在距俄罗斯边界仅200多公里的爱沙尼亚首都塔林宣布了此事。卡特在该市与波罗的海国家的国防部长进行了会面，还向一艘刚刚在波罗的海结束演练的美国战舰上的将士发表了讲话。

“我们不希望有这样的新挑战，”卡特对“圣安东尼奥”号战舰上的海军陆战队人员及船员称。

“但突然就有了俄罗斯这样倒行逆施……的行为，我们不能容忍这种情况发生。”

卡特称，爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚这三个波罗的海国家以及保加利亚、罗马尼亚及波兰已经同意接收武器和重型设备。部分武器还将存放在德国。

他还称，美国和北约“承诺保护爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的领土完整”。

爱沙尼亚国防部长Sven Mikser与拉脱维亚和立陶宛国防部长对该决定表示欢迎。Mikser称，爱沙尼亚准备接收预先部署的设备和换防的美军。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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