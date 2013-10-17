美国拟对外资银行采取严苛规定 欧盟扬言还以颜色

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透伦敦10月17日 - 欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔周四表示，如果美国对外资银行施加额外的资本规定，欧盟就可能对美国的银行采取更加严苛的监管。
美国计划对外国银行采取更加严苛的资本和流动性规定，此举激怒了欧盟，欧盟认为这种做法不公平。
“我不想被迫采取与美国一样的措施，”巴尼尔在英国银行业者协会的会议间隙告诉记者。
“我的目标是就外资银行问题与美国达成一致。我的倾向不是进行威胁，我的目标是寻求自由和公平的银行业关系。如果无法达成共识，我们就必须采取同样的做法，”巴尼尔补充说。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美 珍)
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