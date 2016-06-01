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时事要闻 | 2016年 6月 1日 星期三 09:58 BJT

美国警示今年夏季欧洲可能发生恐怖袭击

路透华盛顿5月31日 - 美国国务院周二向民众发出警示，称今年夏季欧洲可能发生恐怖袭击，目标可能包括旅游景点、餐馆、商业中心和交通运输等。

“我们警示美国公民，欧洲全境存在恐怖袭击风险，其目标包括重大活动、旅游景点、餐馆、商业中心和交通运输，”美国国务院在一份截至8月31日的旅行警示中称。

“这个夏季前往欧洲旅行的大量游客将成为恐怖分子在公共场所，尤其是重大活动发动袭击的更大目标。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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