美国警示本夏季欧洲可能发生恐怖袭击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月31日 - 美国国务院周二向民众发出警示，称本夏季欧洲可能发生恐怖袭击，目标可能包括旅游景点、餐馆、商业中心和交通运输等。
“我们警示美国公民，欧洲全境存在恐怖袭击风险，其目标包括重大活动、旅游景点、餐馆、商业中心和交通运输，”美国国务院在一份截至8月31日的旅行警示中称。
“这个夏季前往欧洲旅行的大量游客将成为恐怖分子在公共场所，尤其是重大活动发动袭击的更大目标。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。