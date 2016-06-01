美国警示本夏季欧洲可能发生恐怖袭击

路透华盛顿5月31日 - 美国国务院周二向民众发出警示，称本夏季欧洲可能发生恐怖袭击，目标可能包括旅游景点、餐馆、商业中心和交通运输等。

“我们警示美国公民，欧洲全境存在恐怖袭击风险，其目标包括重大活动、旅游景点、餐馆、商业中心和交通运输，”美国国务院在一份截至8月31日的旅行警示中称。