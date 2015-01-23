美军加强驻欧洲基地的安保措施

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿1月22日 - 巴黎恐怖袭击案后，美国军方下令加强驻欧洲基地的安保措施。但美国官员周四称这是预防措施，他们没有任何具体威胁的情报。
相关措施是美军欧洲司令部宣布的“加强保护措施及增强随机安保措施”的一部分。五角大楼拒绝透露详情。
此类措施可能包括对进入基地的个人进行随机检查、向军事检查站部署更多人力等。
1月7日巴黎发生恐怖袭击案，加上欧洲其他国家和地区实施反恐突击行动，整个欧洲地区对伊斯兰武装分子的威胁变得惶恐不安。
即将离任的美国国防部长哈格尔在五角大楼称，“没有迹象显示”伊斯兰武装分子将目标对准驻欧洲的美军人员或其家属。
“没有任何关于这方面的情报，”哈格尔在新闻发布会上称。
但哈格尔称支持美军欧洲司令部司令布里德洛夫（Philip Breedlove）的相关决定。
“我们信任我军作战指挥官作出的此类决定，他们最了解这些危险的现实情况，”哈格尔说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。