美军加强驻欧洲基地的安保措施

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月22日 - 巴黎恐怖袭击案后，美国军方下令加强驻欧洲基地的安保措施。但美国官员周四称这是预防措施，他们没有任何具体威胁的情报。
相关措施是美军欧洲司令部宣布的“加强保护措施及增强随机安保措施”的一部分。五角大楼拒绝透露详情。
此类措施可能包括对进入基地的个人进行随机检查、向军事检查站部署更多人力等。
1月7日巴黎发生恐怖袭击案，加上欧洲其他国家和地区实施反恐突击行动，整个欧洲地区对伊斯兰武装分子的威胁变得惶恐不安。
即将离任的美国国防部长哈格尔在五角大楼称，“没有迹象显示”伊斯兰武装分子将目标对准驻欧洲的美军人员或其家属。
“没有任何关于这方面的情报，”哈格尔在新闻发布会上称。
但哈格尔称支持美军欧洲司令部司令布里德洛夫（Philip Breedlove）的相关决定。
“我们信任我军作战指挥官作出的此类决定，他们最了解这些危险的现实情况，”哈格尔说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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