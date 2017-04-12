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财经视点 | 2017年 4月 12日 星期三 18:44 BJT

美国投资者看好欧企获利前景 加速重返欧洲股市--瑞银

路透伦敦4月12日 - 据瑞银数据，受欧洲企业前景亮丽及其相对美国较低的估值水平吸引，美国投资者在向欧洲股市注入越来越多资金。

瑞银的资金流动数据显示，3月美国投资者净买入欧洲上市交易基金(ETF)的规模创下2015年10月以来最高。去年欧洲ETF曾连续11个月遭遇资金外流。

欧洲企业获利增强，吸引投资者重回欧洲市场。欧洲市场近年来惨遭政治风险、大宗商品价格以及对新兴市场曝险的打压。

据汤森路透I/B/E/S数据，欧洲企业第一季获利料同比增长7.1%，不包括能源类的获利料增长2.8%。

去年欧洲STOXX 600指数跌1.2%，而标普500指数.SPX则上涨9%。欧洲STOXX 600指数今年至今约上涨6%。

具体到各个板块，瑞银称他们看到，通货再膨胀交易的受益族群已降温。通货再膨胀交易在2016年下半年大热，投资人纷纷转入银行、工业和大宗商品等周期性行业板块。

如今投资者则改为买入制药和瑞士题材，对瑞士的净买入规模为瑞银2005年开始编制数据以来最大。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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