美国投资者看好欧企获利前景 加速重返欧洲股市--瑞银

美元疲软成为关键主题--FXTM富拓
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
路透伦敦4月12日 - 据瑞银数据，受欧洲企业前景亮丽及其相对美国较低的估值水平吸引，美国投资者在向欧洲股市注入越来越多资金。
瑞银的资金流动数据显示，3月美国投资者净买入欧洲上市交易基金(ETF)的规模创下2015年10月以来最高。去年欧洲ETF曾连续11个月遭遇资金外流。
欧洲企业获利增强，吸引投资者重回欧洲市场。欧洲市场近年来惨遭政治风险、大宗商品价格以及对新兴市场曝险的打压。
据汤森路透I/B/E/S数据，欧洲企业第一季获利料同比增长7.1%，不包括能源类的获利料增长2.8%。
去年欧洲STOXX 600指数跌1.2%，而标普500指数.SPX则上涨9%。欧洲STOXX 600指数今年至今约上涨6%。
具体到各个板块，瑞银称他们看到，通货再膨胀交易的受益族群已降温。通货再膨胀交易在2016年下半年大热，投资人纷纷转入银行、工业和大宗商品等周期性行业板块。
如今投资者则改为买入制药和瑞士题材，对瑞士的净买入规模为瑞银2005年开始编制数据以来最大。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
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