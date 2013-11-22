美欧指责中国豁免要求损及WTO科技产品免税谈判

路透日内瓦11月21日 -美国和欧盟周四指责称，在对价值数十亿美元科技产品免征关税的谈判中，中国执意要求排除数十种产品，妨碍了谈判的进展。

这些谈判旨在将一项有16年历史的世界贸易组织(WTO)协议的范围扩大，并更新以适用于互联网时代，削减多项产品的进口成本，包括个人电脑、笔记本电脑、电话、传真机、电脑软件、半导体和许多办公设备。

“中国拒绝在WTO的信息技术协议下积极拓宽产品范围，这让所有将可受益于信息技术贸易扩张的国家、企业和工人失望，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在华盛顿发布的评论中称。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel deGucht)表示，中国的要求是最突出的问题；中国对谈判缺乏贡献，这与其作为最大IT产品出口国的地位不符。

“我呼吁中国尽快从谈判中撤回排除部分IT产品的过分要求，这样谈判才能继续，”徳古特在声明中称。

“这项协议将放宽逾1万亿(兆)欧元的贸易，占全球商品贸易总额的7%，我们承担不起协议谈判失利的代价。”

周四无法立即联系到中国官员置评。中国未公开解释为何对该协议感到敏感，以及为何要求豁免多种产品。(完)

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)

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