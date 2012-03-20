特写：平衡工作和生活对高管是个“传说”

路透马萨诸塞州剑桥3月19日电（记者 Adam Tanner）---西语和葡语媒体集团Prisa(PRS.MC)首席技术官巴贝罗（Oscar Gomez Barbero）称，自己未能很好平衡工作和生活的关系。

巴贝罗表示：“我感觉被迫不断处理公事，甚至在周末和节假日，但你得学会忍耐这种状态。”

“当你加入公司重要决策层後，奉献是无止境的。我几乎没时间陪家人或参加社交活动。”

近些年，华尔街内外许多公司推崇弹性工作制，以及工作和生活的平衡。任何高管撰写的塑造形象的专栏，都可能会强调和孩子看球赛或听音乐会的重要性。

弹性工作制和减少总工时的想法无疑颇受欢迎。例如，2007年出版的《每周工作4小时：告别朝九晚五，迈入新贵阶层》（Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich）成为畅销书。

但对於许多高级经理人而言，缩短工时和轻松的工作环境不过是个“传说”。作为哈佛商学院调查的一部分，来自六个国家的10名受访高管称，问题在於，使用现代通讯手段，或能减少在办公室的时间，但也迫使他们“连轴转”工作。

一些人无情地推测，要想获得或保住高管职位，就不得不几乎全天候投入工作。

公司高管们直言不讳地表达自己的看法，称科技如何越来越多地攫取他们的下班时间，让他们的生活充满压力。所有受访者均同意路透发表其评论，巴贝罗和另一名高管则同意署名。

德国市场营销公司Design Hotels AG(LBAG.F)人力总监迈因尔（Susanne Meinl）表示：“当你到了更高的位置，根本无法摆脱工作。一个呼叫中心的职员，他们就可以下班回家，不用担心任何事情的打扰，但如果你的职位承担很多责任……一周工作七天，每天24小时是必须的，一直是这样，以後也是如此。”

加拿大一名高管形容自己的生活：在加勒比海岛屿过着奢华的生活、一大笔钱、高调的对冲基金经理。一些人或认为这是理想的工作。但事实并非如此。

这位任职于一家加拿大上市公司的首席财务官称：“我在三十多岁的时候，一周工作八、九十个小时。我的孩子当时很小，我决定把所有时间用於发展事业，这显然不是一种好的生活方式。结果是我离婚了。”

当然，赚大钱，成为百分之一的人，的确让高管们拥有更多选择，尤其是可以提前退休。加州一家生物技术公司的一名高管称：“对我来说，这种生活方式的好处是，我能更早地改变我的生活方式。”

一名高管称，他的妻子很享受其薪水带给家庭的高档生活，即使他在身边的时候并不是那麽多。

当然，所有受访者都表示，他们觉得自己的工作有趣，Design Hotels的迈因尔将高管和普通职员进行了鲜明对比。超市收银员不会像我这样充满激情。我的意思是，他们的工作很无聊，没人赏识。”

一家顶级国际航空公司高管称，他的妻子怀孕五个月流产了，这次不幸令其更加看重工作和生活的平衡。

他说：“在我看来，永远有效的方法是，接近噪音，接近污染。从事高层管理工作，如果你深陷噪音干扰，如何能高瞻远瞩地工作？”

他还指出，一名总是事必躬亲的高管，自然会准备晚上收邮件。

但对於许多高管来说，工作和生活难求平衡，他们的工作已成为耐心的考验。

另一家生物技术公司的首席执行官称，他每天工作11-12个小时，电话不断。“有时，我停下来，考虑我能否继续在这种压力下工作，令我惊讶的是，我总能适应它，并进入压力更大的状态。”

他现在有些後悔的是，两个孩子已经上大学，而在他们小时候，没什麽时间陪他们，所以，他希望对现在6岁的孩子好一点。

那为什麽他要对工作投入这麽多时间和努力？

他表示：“这不是个目标。这也不是我想做的。我想，如今的人期待你在工作，而且随时待命，如果你一个小时不回邮件，有时甚至只是几分钟，他们就认为，你对他们不在乎。”

迈尔因在下班练瑜伽时说：“科技创造了一种期待，就是随时能联系到你。鉴於经济现状，对雇员的期待自然更高……工作和生活将更难平衡。”

加州生物技术公司的那位高管说：“我讨厌这麽说，但是我认为，技术进步让急於成功的人爬得更快、更高；而对於美国中部和蓝领工人来说，科技是个便捷工具，略微改善享受生活的条件，但不会带来大笔收入。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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