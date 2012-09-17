美国与盟友在海湾举行大规模军演

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透迪拜9月16日电---全球多个国家的战舰周日齐聚海湾地区，参加美国军方所称的中东有史以来参与方最多的国际海军演习。
美国政府称，此次演习的目的是提高水雷探测和排雷能力，应对伊朗核项目可能引发该地区紧张局势升级。
伊朗曾威胁称，如果该国受到攻击，将会封锁海上运输要道霍尔木兹海峡（Hormuz），并会攻击美国在该地区的军事基地。
美国海军中央司令部称，来自六大洲30个国家的舰队和官员参与第12次国际反水雷演习（International Mine Countermeasures Exercise 12），但未透露这些国家的名称。
“这次演习是有关水雷和国际联合排雷的工作，”美国海军中央司令部的米勒中将（John W. Miller）在声明中称。
该司令部称，此事海湾演习从周日开始，各国高级指挥官将会面评估水雷探测和处置的最新发明；到第二阶段时，将演练进行水雷探测和排雷任务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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