美国奥马哈一工厂发生爆炸 造成两死十伤

路透内布拉斯加州奥马哈市1月20日 -美国当局称，内布拉斯加州奥马哈市一家动物饲料加工厂发生爆炸并起火，造成2人死亡，至少10人受伤。

消防部门负责人BernardKanger在新闻发布会上称，爆炸发生在周一上午，当时大约38名工人正在InternationalNutrition工厂工作，爆炸导致建筑部分倒塌。

奥马哈市长Jean Stothert的发言人称，两人死亡，工厂全部人员均下落明确。

Kanger说，至少10名伤者被送往奥马哈市和林肯市的医院，其中4人伤势严重。

Kanger称，这是一起工业事故，但原因尚不明确。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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