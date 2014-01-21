美国奥马哈一工厂发生爆炸 造成两死十伤

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透内布拉斯加州奥马哈市1月20日 -美国当局称，内布拉斯加州奥马哈市一家动物饲料加工厂发生爆炸并起火，造成2人死亡，至少10人受伤。
消防部门负责人BernardKanger在新闻发布会上称，爆炸发生在周一上午，当时大约38名工人正在InternationalNutrition工厂工作，爆炸导致建筑部分倒塌。
奥马哈市长Jean Stothert的发言人称，两人死亡，工厂全部人员均下落明确。
Kanger说，至少10名伤者被送往奥马哈市和林肯市的医院，其中4人伤势严重。
Kanger称，这是一起工业事故，但原因尚不明确。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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