美国奥马哈一工厂发生爆炸 造成两死十伤

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内布拉斯加州奥马哈市1月20日 - 美国当局称，内布拉斯加州奥马哈市一家动物饲料加工厂发生爆炸并起火，造成2人死亡，至少10人受伤。
消防部门负责人Bernard Kanger在新闻发布会上称，爆炸发生在周一上午，当时大约38名工人正在International Nutrition工厂工作，爆炸导致建筑部分倒塌。
奥马哈市长Jean Stothert的发言人称，两人死亡，工厂全部人员均下落明确。
Kanger说，至少10名伤者被送往奥马哈市和林肯市的医院，其中4人伤势严重。
Kanger称，这是一起工业事故，但原因尚不明确。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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