波士顿爆炸案嫌犯之一曾与其母通话提到“圣战”--报道

中国外长王毅称武力不能解决朝鲜半岛问题
路透北京4月13日 - 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。 王毅对记者表示，无论谁挑起朝鲜半岛的局势，都必须为其承担历史责任。(完) (编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透华盛顿4月27日 - 哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）周六报道称，波士顿爆炸案嫌疑人之一塔梅尔兰（Tamerlan Tsarnaev）在2011年与其母祖贝达特·萨纳耶娃（Zubeidat Tsarnaeva）的一次通话中提到了“圣战”。这次通话被俄罗斯官员窃听。
CBS称，美国当局已在过去几天获悉了塔梅尔兰与其母被窃听的通话内容。
报道没有提供其它详情。
CNN援引美国司法部长埃里克·霍尔德（Eric Holder）的话称，此事仍在“进行当中”，他不能对此发表评论。
现年26岁的塔梅尔兰上周在马萨诸塞州沃特敦（Watertown）与警方的交火中死亡。
塔梅尔兰的弟弟、19岁的焦哈尔（Dzhokhar Tsarnaev）已经被捕，遭到使用大规模杀伤性武器、恶意破坏与波士顿袭击案相关财产的指控。
这两名嫌疑人的父母周四在俄罗斯北高加索地区的达吉斯坦首府马哈奇卡拉（Makhachkala）对记者称，他们认为焦哈尔是无辜的。
目前外界的关注焦点是，美国官员是否遗漏了塔梅尔兰可能已构成安全威胁的线索，当中包括俄罗斯曾警告此人可能是伊斯兰武装分子。
美国联邦调查局（FBI）曾在2011年对塔梅尔兰进行过调查，但调查因没有找到充足的理由而停止。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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