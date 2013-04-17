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时事要闻 | 2013年 4月 17日 星期三 09:14 BJT

一名中国公民在波士顿爆炸案中丧生

路透纽约4月16日 - 中国驻纽约领事馆周二发布声明称，一名中国公民在周一波士顿马拉松赛爆炸袭击中不幸丧生，应遇难者家属要求将不公布其身份。

声明称，另外一名在爆炸中受伤的中国公民在手术后伤势稳定。

此前波士顿大学发表声明称惨案的第三名遇难者为该校研究生。

另外两名遇难者分别为一名8岁男孩与一名29岁的女性，二人皆为波士顿地区居民。爆炸另导致至少176人受伤。(完)

编译：辛毅 发稿：程芳

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