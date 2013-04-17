一名中国公民在波士顿爆炸案中丧生

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透纽约4月16日 - 中国驻纽约领事馆周二发布声明称，一名中国公民在周一波士顿马拉松赛爆炸袭击中不幸丧生，应遇难者家属要求将不公布其身份。
声明称，另外一名在爆炸中受伤的中国公民在手术后伤势稳定。
此前波士顿大学发表声明称惨案的第三名遇难者为该校研究生。
另外两名遇难者分别为一名8岁男孩与一名29岁的女性，二人皆为波士顿地区居民。爆炸另导致至少176人受伤。(完)
编译：辛毅 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。