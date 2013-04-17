塞满火药和弹片的压力锅是波士顿爆炸案元凶之一

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透波士顿4月6日(记者 Genevra Pittman/Svea Herbst-Bayliss) - 美国执法部门的消息人士称，波士顿马拉松赛遭遇的至少一起爆炸是由一个塞满火药和弹片的压力锅引发。连环爆炸造成三人死亡，76人受伤，成为自2001年9月11日以来发生在美国本土最严重的袭击。
负责调查此事的联邦调查局特工Richard DesLauriers周二在新闻发布会上表示，调查人员在事发现场发现黑色尼龙物品碎片，其怀疑袭击中使用的炸弹被放置在黑色包中。
DesLauriers表示，调查目前还处于初步阶段，目前尚无任何方面表示对此攻击事件负责。嫌犯及其动机等都还不明确。
美国总统奥巴马周四将前往波士顿参加追悼会，他称这两起爆炸是一种“恐怖行径”，警方称波士顿市中心部分地区可能会因调查需要而被封锁数日。
波士顿儿童医院(Boston Children’s Hospital)创伤科负责人David Mooney表示：“当这些孩子们被送到医院时，他们伤得很重，身上全是烧焦的头发，痛苦不堪，这真让人心痛。从一个小女孩身上取出钉子这种事真是太糟了！”
多个医院的负责人表示，由于伤势过重，至少有10人不得不截肢。
麻省综合医院(Massachusetts General Hospital)创伤外科首席医生George Velmahos表示：“有些人今天醒过来已经没有腿了，但他们告诉我，能活着就很高兴。他们跟我说，当他们看到血液喷溅出来时，他们觉得自己必死无疑。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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