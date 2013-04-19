美国情势：FBI公布波士顿爆炸袭击两名嫌疑人照片

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿4月18日 - 美国调查人员周四公布波士顿爆炸案两名嫌疑人照片，呼吁公众帮助确定两人身份。周一波士顿举办马拉松赛时发生爆炸袭击，三人死亡，176人受伤。
美国联邦调查局(FBI)探员德洛里耶(Richard DesLauriers)在新闻发布会上表示：“总会有人认识他们，譬如朋友、邻居、同事或是家人。”
“虽然可能很难，但国家寄望于这些知情人士站出来协助调查。”
德洛里耶并提醒公众，这两名男子应携带武器、相当危险。
德洛里耶表示，两名嫌疑人均携带背包，应该是用来装炸弹的。FBI将他们分别称为“嫌疑人一”与“嫌疑人二”，其中“嫌疑人一”头戴深色棒球帽和太阳镜，“嫌疑人二”则将白色棒球帽反戴，并被发现将背包放到地上。
FBI并公布了一段30秒的关于两名嫌疑人的视频，该视频看来是从监控录像提取并经过剪辑。二人在画面中一前一后行走，在爆炸发生13分钟前出现在同一监控画面中。
一名要求匿名的美国国家安全官员称，调查人员基于大量的影像证据，才将前述二人列为嫌疑人。(完)
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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