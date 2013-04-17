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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 15:16 BJT

尚无组织声称对爆炸袭击负责--FBI

负责调查的美国联邦调查局(FBI)特工Richard DesLauriers周二称，目前尚无组织声称对波士顿马拉松赛爆炸袭击负责，且FBI目前并无“确定的信息”指向任何嫌疑人。DesLauriers并称，已经确定两起爆炸的炸弹均被装在黑色尼龙袋或书包中。路透

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