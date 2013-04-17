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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 11:51 BJT

波士顿马拉松明年将继续举办--主办方

波士顿马拉松赛主办方周二称，计划明年继续举办该赛事。主办方称，这项赛事已成为当地传统，是当地文化与历史的一部分。若明年继续举办，将是第118届波士顿马拉松赛。美国执法部门的消息人士称，波士顿马拉松赛遭遇的至少一起爆炸是由一个塞满火药和弹片的压力锅引发。路透

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