波士顿嫌犯亲属称兄弟俩遭俄陷害

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯格罗兹尼4月24日 - 波士顿马拉松爆炸案两名嫌疑人的亲戚称，俄罗斯当局将两兄弟描述成在美国活动的车臣恐怖分子，他们是俄罗斯阴谋的牺牲品。

Said Tsarnaev住在车臣首府格罗兹尼，爆炸案两名嫌犯是他的亲戚。他指责莫斯科向美国传递错误信息，陷害了塔梅尔兰（Tamerlan Tsarnaev）和焦哈尔（Dzhokhar Tsarnaev）。

他认为，莫斯科想要让西方国家相信，在俄罗斯北高加索地区的伊斯兰主义运动已演变成全球性运动，并导致了美国目标被袭击。

56岁的Tsarnaev说：“如果没有俄罗斯方面的介入，事情不会是这样。俄罗斯想要向包括美国在内的西方国家证明：车臣人是恐怖分子。他们想要丑化车臣人，将这两兄弟和整个车臣人民描述成恐怖分子。因此事情才成了这样。”

他是当地一名摄影记者，曾为包括路透在内的许多新闻机构工作过。兄弟俩的许多其他亲戚亦否认兄弟俩制造了波士顿爆炸事件。

Tsarnaev说，这兄弟俩是虔诚的穆斯林，但并非极端分子。

他说，俄罗斯安全机构两年前向美国传递了假情报，把这兄弟俩说成是极端分子，此后兄弟俩就被美国联邦调查局严密监控。

暂未联系到克里姆林宫和俄罗斯执法机构置评。

美国曾抨击俄罗斯在打击反抗运动时出手过重，俄总统普京则称西方低估了莫斯科当局面临的安全挑战。（完）