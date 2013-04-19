警方称波士顿爆炸案一名嫌疑人已死 另一人在逃

路透马萨诸塞州沃特敦4月19日（记者 Scott Malone） - 美国官员称，警方认为他们击毙了波士顿马拉松赛爆炸案其中一名嫌疑人，并正在沃特敦（Watertown）搜查另一名在逃的嫌疑人。

“一名嫌疑人已死，另一名仍在逃。此人带有武器，很危险。头戴白色帽子的嫌疑人依然在逃，”波士顿警察局长戴维斯（Ed Davis）在tweeter上说。

波士顿爆炸案的其中一名嫌疑人被拍到头戴白色帽子。

戴维斯稍后对记者说起在逃的嫌疑人时称：“我们认为此人是恐怖分子，此人来这里的目的是杀人。我们需要将其缉拿归案。”

美国联邦调查局（FBI）周四公布了波士顿爆炸案两名嫌疑人的照片和视频，呼吁公众帮助确定两人身份。随后，警方在波士顿郊区沃特敦展开大规模搜查行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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