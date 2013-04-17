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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 11:54 BJT

一中国公民在波士顿爆炸袭击中遇难

中国驻纽约领事馆周二称，一名中国公民在波士顿马拉松赛爆炸袭击中遇难，并应遇难者家属要求未公开其姓名。波士顿大学周二称，第三名遇难者为该校研究生。另外一名8岁男孩与一名29岁的女性亦在惨剧中罹难，目前爆炸已致176人受伤。白宫称奥巴马将于周四前往波士顿。警方称波士顿市中心部分地区将封闭数日。路透

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