FBI公布爆炸袭击两名嫌疑人照片

路透波士顿4月18日 - 美国调查人员周四公布波士顿爆炸案两名嫌疑人照片，呼吁公众帮助确定两人身份。周一波士顿举办马拉松赛时发生爆炸袭击，三人死亡，176人受伤。

美国联邦调查局(FBI)探员德洛里耶(Richard DesLauriers)在新闻发布会上表示：“总会有人认识他们，譬如朋友、邻居、同事或是家人。”

“虽然可能很难，但国家寄望于这些知情人士站出来协助调查。”

德洛里耶并提醒公众，这两名男子应携带武器、相当危险。

德洛里耶表示，两名嫌疑人均携带背包，应该是用来装炸弹的。FBI将他们分别称为“嫌疑人一”与“嫌疑人二”，其中“嫌疑人一”头戴深色棒球帽和太阳镜，“嫌疑人二”则将白色棒球帽反戴，并被发现将背包放到地上。

FBI并公布了一段30秒的关于两名嫌疑人的视频，该视频看来是从监控录像提取并经过剪辑。二人在画面中一前一后行走，在爆炸发生13分钟前出现在同一监控画面中。

一名要求匿名的美国国家安全官员称，调查人员基于大量的影像证据，才将前述二人列为嫌疑人。(完)

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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