波士顿爆炸嫌犯早已上美国观察名单

路透华盛顿4月23日（记者 Mark Hosenball） - 消息人士周二称，波士顿马拉松爆炸案嫌疑人之一塔梅尔兰（Tamerlan Tsarnaev）的名字此前已在美国政府高度机密的数据库中，该名单上的人被认为是潜在的恐怖分子。但是，这份名单规模庞大，因此并不意味着当局会密切监控他。

上周五早些时候，现年26岁的塔梅尔兰被警方击毙，他19岁的弟弟焦哈尔（Dzhokhar Tsarnaev）当天晚些时候被擒。检察官称，兄弟二人属于车臣少数族裔，已经在美国生活了10多年，他们于4月15日在马拉松比赛的终点线附近安置的两个爆炸装置导致三人死亡，超过200人受伤。

消息人士称，塔梅尔兰的资料被录入了国家反恐中心的TIDE数据库，因2011年联邦调查局（FBI）接到俄罗斯情报，称他成为伊斯兰极端主义的追随者，随后对他进行了约谈。

联邦调查局没有发现任何迹象显示他是活跃的威胁，但是他的名字还是上了TIDE名单。联邦调查局并未透露从塔梅尔兰身上发现了什么。

不过该名单上有超过50万人，仅代表美国当局认为这些人是已知、可疑或潜在的恐怖分子。

熟悉该名单的美国官员表示，由于名单非常庞大，美国调查员并不会定期监控名单上的每个人。

国家反恐中心对该数据库的描述显示，截止到2008年，TIDE名单上有超过54万个名字，但实际人数约45万，因一些名字是化名或是同一个人名的不同拼写。TIDE名单中美国公民或合法居民的数量低于5%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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