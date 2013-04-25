波士顿爆炸案嫌犯用玩具车遥控器引爆炸弹

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透华盛顿4月24日(记者 Patricia Zengerle) - 美国调查人员周三对众议院情报委员会(House Intelligence Committee)表示，波士顿马拉松爆炸案中的两枚炸弹均由某种玩具汽车的遥控装置引爆。
众议院情报委员会的民主党首领、众议员达奇·鲁珀斯伯格(Dutch Ruppersberger)对记者表示：“那是一种玩具车的遥控器。”此前，美国国土安全部、联邦调查局、国家反恐中心的官员向该委员会作了汇报。
鲁珀斯伯格表示：“他们跟我说，二号嫌犯称他们是从'Inspire'杂志上了解了如何制造炸弹。”
"Inspire"杂志由美国籍传教士安瓦尔·奥拉基(Anwar al-Awlaki)创办。他是基地组织也门分支的领导人，死于美国无人机空袭。
鲁珀斯伯格表示，杂志上关于如何制造炸弹的文章名为《如何在你母亲的厨房制造一颗炸弹》(How to build a bomb in your mom's kitchen)。
警方称，这兄弟两人4月15日在波士顿马拉松赛的终点线附近放置并引爆了两枚高压锅炸弹。26岁的塔梅尔兰（Tamerlan Tsarnaev）已在与警方的交火中被击毙，而19岁的焦哈尔（Dzhokhar Tsarnaev）则受伤住在波士顿一家医院中，并向当局提供了一些信息。
鲁珀斯伯格还证实，袭击中至少部分爆炸物来自新罕布什尔州的一家烟花店。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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