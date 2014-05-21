美国经济：出口管制改革开始令美国企业受益--官员

Hirschhorn表示，政府预计将在6月就国防电子发布新指导方针，但其它领域的相关工作仍在进行，例如加密技术、夜视设备、网络安全技术和无人驾驶汽车等。

商务部监管的领域在此系统价值中的占比不到25%，只有当这些项目出口到禁运国时，才需接受出口管制。

“这确实让系统运行得更加顺畅，”他称，并指出企业现在清楚了出口条件，商务部发放许可大多需要两周时间。

他还表示，美国政府正与盟友就可能的网络出口管制进行合作，并在研究更多与无人机出口许可有关的问题。

“大家都认为这种飞行器在商业领域具有大好的前景，我们不能忽视这点，”他称，“同时人们也担心这种飞行器会被滥用。政府正认真地研究这个问题。”

Hirschhorn称，政府打算定期审视出口管制，以更好地跟踪科技进步情况。(完) (编译 朱晓军/许娜；审校 龚芳/石冠兰)