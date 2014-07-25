《分析》Facebook上市两年即成巨型股，可口可乐等百年企业望尘莫及

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**市值迅速膨胀**
作为市值最高的标普500指数成分股，苹果 花了近30年时间，终于在2009年12月市值超过1,900亿美元。
相比之下，谷歌花费的时间则少得多。该公司于2004年8月上市，到2007年10月时，市值便首次超过了1,900亿美元。标普500指数差不多也是在这个时候见顶，之后便遇到了金融危机。
这并不是说没有质疑声。汤森路透旗下StarMine认为，与95%的其股票库中成分股相比，Facebook估值偏高。按照未来10年的预期增长率计算，StarMine认为该股内在价值为29美元。Facebook市盈率(本益比)高达42倍，超过90%StarMine追踪的股票。
不过，涨势如此猛烈，以至于很少有人愿意螳臂当车，已经难觅押注该股下跌投资者的身影了。根据Markit的数据，2012年8月可以用来放空的股票中，超过80%被那些预期该股下跌的投资者借走。现在这个比例仅有0.4%。
43位提供股票建议的分析师中，有37位建议“强力买入”或“买入”，另外六位建议“持有”。
“如果你想要做空那些荒谬地被高估、人们甚至也认为成长难以为继个股，我不会推荐Facebook，”Wedbush Equity Management董事总经理Stephen Massocca称。
“这是说我应该现在买进Facebook么？就我个人而言，我是个价值投资者--而它的估值高的需要仰视。”(完) (编译 张涛/许娜；审校 徐文艳/田建华)
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