《分析》Facebook上市两年即成巨型股，可口可乐等百年企业望尘莫及

**市值迅速膨胀**

作为市值最高的标普500指数成分股，苹果 花了近30年时间，终于在2009年12月市值超过1,900亿美元。

相比之下，谷歌花费的时间则少得多。该公司于2004年8月上市，到2007年10月时，市值便首次超过了1,900亿美元。标普500指数差不多也是在这个时候见顶，之后便遇到了金融危机。

这并不是说没有质疑声。汤森路透旗下StarMine认为，与95%的其股票库中成分股相比，Facebook估值偏高。按照未来10年的预期增长率计算，StarMine认为该股内在价值为29美元。Facebook市盈率(本益比)高达42倍，超过90%StarMine追踪的股票。

不过，涨势如此猛烈，以至于很少有人愿意螳臂当车，已经难觅押注该股下跌投资者的身影了。根据Markit的数据，2012年8月可以用来放空的股票中，超过80%被那些预期该股下跌的投资者借走。现在这个比例仅有0.4%。

43位提供股票建议的分析师中，有37位建议“强力买入”或“买入”，另外六位建议“持有”。

“如果你想要做空那些荒谬地被高估、人们甚至也认为成长难以为继个股，我不会推荐Facebook，”Wedbush Equity Management董事总经理Stephen Massocca称。

“这是说我应该现在买进Facebook么？就我个人而言，我是个价值投资者--而它的估值高的需要仰视。”(完) (编译 张涛/许娜；审校 徐文艳/田建华)