美国工厂订单和汽车销售数据提振经济成长前景

2014年2月6日在科罗拉多一家通用专卖店拍到的雪佛兰汽车。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿6月3日 - 美国4月工厂订单连续第三个月增长，主要车商报告，5月汽车销售强劲，提振第二季经济成长前景。

周二的报告与之前公布的强劲就业和制造业数据均显示，经济在第一季受寒冬拖累萎缩后迅速反弹。

“今日的报告与其他显示成长在第二季反弹的数据所反应的趋势很一致。一切看似都表明经济在第二季强劲增长已是十拿九稳，”PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示。

美国商务部称，4月工厂订单增长0.7%，3月增幅被上修之增长1.5%，之前报告的增幅为0.9%。

扣除波动性较大的运输类商品，工厂订单增长0.5%，为连续第三个月增长。

美国5月汽车销售意外强劲，支撑对制造业的乐观看法，并暗示制造业可能进一步增长。

通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和克莱斯勒FIA.MI的销售均超过分析师的预期，丰田(7203.T)和日产(7201.T)的销售也强于分析师预期。

通用和克莱斯勒的5月汽车销量为七年来同期最高，而日产创下5月销售纪录。

“这些数据都非常出色，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

汽车销售可能逼近2005-2006年间触及的峰值，当时的年销售量为1,700万辆，Karydakis说。他还预计，汽车销售将在每年1,650万辆以上的水平企稳。

他还表示，“我们将将此视为消费者领域信心增强的明确迹象，这将对今年晚些时候的支出和成长产生举足轻重的正面影响。”

**库存增加**

企业在首季消化去年晚些时候累积的库存后，第二季开始补充库存，这也应该给经济带来提振。

美国4月工厂库存增长0.4%。

这促使巴克莱将对第二季美国经济成长预估上调0.1个百分点，至按年增长2.9%。预测机构Macroeconomic Advisers将同期成长预估从3.8%上调至3.9%。美国经济首季萎缩1.0%。

未完成订单录得11月以来最大月度涨幅，显示工厂在未来数月将十分繁忙。另外，订单付运连续第三个月增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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