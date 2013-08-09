美国金融：房利美和房贷美的股息有助于缓解政府预算赤字压力

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿8月8日 - 美国政府在2008年对抵押贷款机构房利美 和房贷美 进行的纾困现正开始为纳税人赢得巨额股息，并带给美国政府一些政策红利。
自2008年以来，两家机构已经偿还了美国财政部1,880亿美元救援款中的1,460亿美元，这有助于减少美国联邦预算赤字。
而且，这还有助于推迟共和党和民主党在提高政府16.7万亿(兆)美元法定债务上限问题上可能发生的激烈争端。
据民间分析师称，来自房利美和房贷美的股息、税收收入增加、以及财政部自身的专门现金管理措施，已共同将美国政府技术性债务违约的可能延缓至今年晚些时候。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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