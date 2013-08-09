美国金融：房利美和房贷美的股息有助于缓解政府预算赤字压力

路透华盛顿8月8日 - 美国政府在2008年对抵押贷款机构房利美 和房贷美 进行的纾困现正开始为纳税人赢得巨额股息，并带给美国政府一些政策红利。

自2008年以来，两家机构已经偿还了美国财政部1,880亿美元救援款中的1,460亿美元，这有助于减少美国联邦预算赤字。

而且，这还有助于推迟共和党和民主党在提高政府16.7万亿(兆)美元法定债务上限问题上可能发生的激烈争端。