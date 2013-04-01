美国拟重新审查手机辐射对健康影响

路透华盛顿3月29日 - 美国监管人员将调查手机和其他无线电子设备释放出的无线电频率对人类的影响，目前人们仍在担心手机辐射问题。

美国联邦通信委员会(FCC)周五表示，对于是否更新标准以限制对手机电磁场的暴露程度，特别是针对儿童的标准，委员会正寻求其他机构和健康专家的意见。

FCC上次审查该标准是在1996年，但那时移动设备并未如此普遍。但FCC的官员表示，他们没有理由认为现行标准不足，称目前事项只是例行审查。

科学家一直无法确定移动设备释放出的无线电波是否会对人类的大脑或身体其他部位造成威胁，但随着美国人拥有的移动设备继续增加，相关研究还在继续。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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