美国FDA建议禁止加工食品使用人造反式脂肪

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透波士顿/华盛顿11月7日（记者 Toni Clarke/Ros Krasny） -美国食品及药品管理局（FDA）周四建议在加工食品中禁用人造反式脂肪，称后者增加人们患心脏病的风险。
这类脂肪的主要成分--部分氢化油能够提高“有害的”胆固醇。FDA称，减少摄入反式脂肪每年可能减少两万例心脏病和7,000例心脏病致死病例。
“尽管过去20年来在美国这种可能有害的人造反式脂肪的消费量下降，目前的摄入水平仍能够引发严重的公共卫生担忧，”FDA局长汉贝格（Margaret Hamburg）说道。
公共卫生人士对禁用建议表示欢迎。
“人造反式脂肪是一种特别强烈的促发心脏病的物质，（FDA）今天的声明将加速这种物质从食物链中彻底消失，”一家游说团体的执行长Michael Jacobson称。
FDA并非首家呼吁禁用反式脂肪的政府机构。纽约市已经禁止饭店使用反式脂肪，包括在油炸食品中的使用。很多饭店和包括麦当劳(MCD.N)在内的快餐店都已经不再使用反式脂肪。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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