美国FDA建议禁止加工食品使用人造反式脂肪

路透波士顿/华盛顿11月7日（记者 Toni Clarke/Ros Krasny） -美国食品及药品管理局（FDA）周四建议在加工食品中禁用人造反式脂肪，称后者增加人们患心脏病的风险。

这类脂肪的主要成分--部分氢化油能够提高“有害的”胆固醇。FDA称，减少摄入反式脂肪每年可能减少两万例心脏病和7,000例心脏病致死病例。

“尽管过去20年来在美国这种可能有害的人造反式脂肪的消费量下降，目前的摄入水平仍能够引发严重的公共卫生担忧，”FDA局长汉贝格（Margaret Hamburg）说道。

公共卫生人士对禁用建议表示欢迎。

“人造反式脂肪是一种特别强烈的促发心脏病的物质，（FDA）今天的声明将加速这种物质从食物链中彻底消失，”一家游说团体的执行长Michael Jacobson称。

FDA并非首家呼吁禁用反式脂肪的政府机构。纽约市已经禁止饭店使用反式脂肪，包括在油炸食品中的使用。很多饭店和包括麦当劳(MCD.N)在内的快餐店都已经不再使用反式脂肪。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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