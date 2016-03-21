亚特兰大联储总裁称可能最早在4月升息

路透乔治亚州萨凡纳3月21日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国可能最早4月就升息，这是决策者有信心让美国货币政策与其它主要经济体背道而驰的又一信号。

洛克哈特称，联储在上周政策会议上决定维持利率不变，更多是为了确保最近的全球金融市场动荡已经平息，他对这一“耐心”之举表示支持。

但考虑到美国经济持续增长，“数据表明，美国经济有足够的动能支持联储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上，”洛克哈特在乔治亚州萨凡纳出席扶轮社活动时发表讲话称。

洛克哈特的讲话，以及包括旧金山联储总裁威廉姆斯在内的其他决策者最近的讲话，反映出美联储内部正逐步形成共识，即虽然全球经济疲弱，但美国经济增长未受影响，今年可能再升息0.5个百分点。

上周美联储决策者做出的最新预计显示，17位决策者中有13位预计年底前升息1-3次，差异不大，九位决策者预计会升息两次。

洛克哈特称，这反映出利率决策委员会对于今年货币政策的发展和经济表现的看法“相当一致”。

“目前，委员会的核心成员观点非常一致，”洛克哈特在讲话后告诉记者，“这反映出他们对经济动能的评估很接近。”

尽管全球经济状况仍不确定，但美国国内消费仍向好，失业率保持在低位，家庭财务状况转好提振家庭支出。

“目前没有重创消费者信心的大冲击，消费者支出没有理由不继续增长。我认为支撑这一经济成长引擎的条件可能会保持稳定，”洛克哈特称。

洛克哈特称，经济正接近充分就业，可能不久将达到美联储2%的通胀目标。

年初，因担心中国经济下滑，商品价格疲弱，以及欧洲和日本央行实施负利率，将会使全球物价和经济成长保持在低水平，美联储的升息计划受阻。尽管如此，经济仍出现了上述改善。(完)